«Бавария» определила еще одного кандидата на замену травмированному Нойеру

Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер попал в сферу интересов «Баварии».
В составе мюнхенской команды 34-летний голкипер мог бы стать заменой для Мануэля Нойера, сломавшего ногу.
Швейцарец открыт для переговоров о смене клуба. Контракт футболиста с «Боруссией» М истекает летом, и он не собирается его продлевать.
- Сообщалось, что Зоммер близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
- Нойер выбыл до конца сезона-2022/23.
- Ранее СМИ писали, что «Бавария» также рассматривает кандидатуры Александра Нюбеля («Монако»), Кейлора Наваса («ПСЖ»), Доминика Ливаковича («Динамо» Загреб) и Яссина Буну («Севилья»).
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Источник: Goal