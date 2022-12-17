«Бавария» определила еще одного кандидата на замену травмированному Нойеру

Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер попал в сферу интересов «Баварии».

В составе мюнхенской команды 34-летний голкипер мог бы стать заменой для Мануэля Нойера, сломавшего ногу.

Швейцарец открыт для переговоров о смене клуба. Контракт футболиста с «Боруссией» М истекает летом, и он не собирается его продлевать.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию