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    «Бавария» определила еще одного кандидата на замену травмированному Нойеру

    Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер попал в сферу интересов «Баварии».

    В составе мюнхенской команды 34-летний голкипер мог бы стать заменой для Мануэля Нойера, сломавшего ногу.

    Швейцарец открыт для переговоров о смене клуба. Контракт футболиста с «Боруссией» М истекает летом, и он не собирается его продлевать.

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    Источник: Goal

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6081

      Давид59 1 минуту назад

      Зоммер и вправду хорош. Но, есть ли смысл человека в 34 года подписывать? Думаю, надо искать человека с перспективой.

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      Рейтинг: +2658

      BlackMurder 1 час назад

      Там Кан с Салихамиджечем курят чет? Нюбеля вернуть и нет проблем!!! Зоммер им запал, навас , Яшина еще с того света захотите, дурость, даже этот хорват с динамо , не уровень, один раз стрельнул и все, че уже лень смотреть на возраст?

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