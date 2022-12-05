«Манчестер Юнайтед» зимой сменит основного вратаря

Давид Де Хеа не будет основным вратарем «Манчестер Юнайтед» во второй части сезона.

Его сменит Янн Зоммер, который в январе перейдет в клуб АПЛ из «Боруссии» М.

Трансфер 33-летнего швейцарца уже согласован. Сам он тоже дал согласие на сделку.

Зоммер проводит в «Боруссии» М 9-й сезон.

Он пропустил 459 голов в 335 матчах.

Рыночная стоимость голкипера – 5 миллионов евро.

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