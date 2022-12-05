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    «Манчестер Юнайтед» зимой сменит основного вратаря

    Давид Де Хеа не будет основным вратарем «Манчестер Юнайтед» во второй части сезона.

    Его сменит Янн Зоммер, который в январе перейдет в клуб АПЛ из «Боруссии» М.

    Трансфер 33-летнего швейцарца уже согласован. Сам он тоже дал согласие на сделку.

    • Зоммер проводит в «Боруссии» М 9-й сезон.
    • Он пропустил 459 голов в 335 матчах.
    • Рыночная стоимость голкипера – 5 миллионов евро.

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    Источник: Bild

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1670

      jek718875 1 час назад

      Со мной никто не согласовывал этот трансфер, но я только за

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