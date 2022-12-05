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«Манчестер Юнайтед» зимой сменит основного вратаря

5 декабря 2022, 11:53
2

Давид Де Хеа не будет основным вратарем «Манчестер Юнайтед» во второй части сезона.

Его сменит Янн Зоммер, который в январе перейдет в клуб АПЛ из «Боруссии» М.

Трансфер 33-летнего швейцарца уже согласован. Сам он тоже дал согласие на сделку.

  • Зоммер проводит в «Боруссии» М 9-й сезон.
  • Он пропустил 459 голов в 335 матчах.
  • Рыночная стоимость голкипера – 5 миллионов евро.

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Источник: Bild
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия М Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид Зоммер Янн
Комментарии (2)
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jek718875
1670233393
Со мной никто не согласовывал этот трансфер, но я только за
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dalermr
1670252643
П*здёшь и провокация. Откуда вообще такие новости берёте? Жёлтая пресса прям.
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