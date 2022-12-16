Неймар дал Ришарлисону 30 тысяч, чтобы тот свел татуировку с его изображением

Нападающий сборной Бразилии Неймар попросил своего партнера по национальной команде Ришарлисона изменить новую татуировку на спине.

Футболист «Тоттенхэма» наколол изображение Роналдо, Неймара и себя.

Неймар дал Ришарлисону 30 тысяч евро, чтобы тот свел его лицо со своей спины.

Бразилия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.

Они проиграли Хорватии в серии пенальти.

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