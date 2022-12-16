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    Неймар дал Ришарлисону 30 тысяч, чтобы тот свел татуировку с его изображением

    Нападающий сборной Бразилии Неймар попросил своего партнера по национальной команде Ришарлисона изменить новую татуировку на спине.

    Футболист «Тоттенхэма» наколол изображение Роналдо, Неймара и себя.

    Неймар дал Ришарлисону 30 тысяч евро, чтобы тот свел его лицо со своей спины.

    • Бразилия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.
    • Они проиграли Хорватии в серии пенальти.

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    Источник: Daily Star

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    Сегодня, 18:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18480

      Cleaner 1 час назад

      Мало! 30 тысяч. Не уважает Неймар своего партнера по сборной. Ришарлисон, меньше, чем за миллион не соглашайся!!!

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      Рейтинг: +101

      выхухоль 2 часа назад

      прям ппц
      какая фифа
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