Неймар дал Ришарлисону 30 тысяч, чтобы тот свел татуировку с его изображением

Мало! 30 тысяч. Не уважает Неймар своего партнера по сборной. Ришарлисон, меньше, чем за миллион не соглашайся!!!
Нападающий сборной Бразилии Неймар попросил своего партнера по национальной команде Ришарлисона изменить новую татуировку на спине.
Футболист «Тоттенхэма» наколол изображение Роналдо, Неймара и себя.
Неймар дал Ришарлисону 30 тысяч евро, чтобы тот свел его лицо со своей спины.
- Бразилия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.
- Они проиграли Хорватии в серии пенальти.
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