Ришарлисон после вылета с ЧМ-2022 наколол на спине Роналдо, Неймара и себя

Кольщик, наколи мне все подряд,
Крест немецкий, рядом кошку с тапками.
Светофор и трех солдатов в ряд,
Принтер, флэшку, документы с папками.
Наколи на жопе кенгуру
И велосипед с большими фарами,
На плече набей певца Шуру,
Рядом октябрят стоящих парами.
Если места хватит наколи
Дом с трубой, тарелку супа полную,
Телевизор и троих косуль,
Чтобы навсегда меня запомнили.
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон сделал тату на спине после вылета с ЧМ-2022.
Футболист наколол изображение себя, Роналдо и Неймара. Фото опубликовано в социальной сети.
- Ришарлисон на днях вернется в расположение «Тоттенхэма».
- У Ришарлисона на ЧМ 4 матча и 3 гола.
- В 1/4 финала ЧМ-2022 Бразилия уступила Хорватии.
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