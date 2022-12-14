Ришарлисон после вылета с ЧМ-2022 наколол на спине Роналдо, Неймара и себя

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон сделал тату на спине после вылета с ЧМ-2022.

Футболист наколол изображение себя, Роналдо и Неймара. Фото опубликовано в социальной сети.

Ришарлисон на днях вернется в расположение «Тоттенхэма».

У Ришарлисона на ЧМ 4 матча и 3 гола.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Бразилия уступила Хорватии.

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