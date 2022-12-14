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    Ришарлисон после вылета с ЧМ-2022 наколол на спине Роналдо, Неймара и себя

    Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон сделал тату на спине после вылета с ЧМ-2022.

    Футболист наколол изображение себя, Роналдо и Неймара. Фото опубликовано в социальной сети.

    • Ришарлисон на днях вернется в расположение «Тоттенхэма».
    • У Ришарлисона на ЧМ 4 матча и 3 гола.
    • В 1/4 финала ЧМ-2022 Бразилия уступила Хорватии.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6669

      Красногорск_Фан 36 минут назад

      Кольщик, наколи мне все подряд,
      Крест немецкий, рядом кошку с тапками.
      Светофор и трех солдатов в ряд,
      Принтер, флэшку, документы с папками.

      Наколи на жопе кенгуру
      И велосипед с большими фарами,
      На плече набей певца Шуру,
      Рядом октябрят стоящих парами.

      Если места хватит наколи
      Дом с трубой, тарелку супа полную,
      Телевизор и троих косуль,
      Чтобы навсегда меня запомнили.

      0
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      Рейтинг: +7661

      Беспонтий 57 минут назад

      опосля
      на незнакомой смеси
      наколол на копчик месси

      2
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      Рейтинг: +219

      dragoff 59 минут назад

      А Дзюба где?

      1
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      Рейтинг: +930

      Roma56 > dragoff 20 минут назад

      на ладошке)

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    • ...
      Рейтинг: +1632

      Benifacto 59 минут назад

      ахахха ну совсем чердак прохудился что ли)))

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