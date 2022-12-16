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    Радимов: «Марадона на пике намного лучше Месси»

    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси.

    «Месси можно поставить выше сборной Аргентины. Он станет лучшим в истории, если выиграет чемпионат мира. Вспомним 2014 год, он провел его гораздо лучше. Да, на этом турнире он решает эпизоды, играет красиво.

    Думаю, если аргентинцы проиграют в финале, это будет считаться неудачей. Марадона на пике намного лучше Месси», – сказал Радимов.

    • Аргентина дошла до финала ЧМ-2022, где сыграет с Францией.
    • Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.
    • Месси на текущем чемпионате мира забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 6 встречах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18474

      Cleaner 2 часа назад

      Марадона на пике намного лучше Месси? Ну да. А Радимов на пике был НАМНОГО ЛУЧШЕ Марадоны!!! РЖУ над Булановым ни могу!..))))))))))))

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      Рейтинг: +55

      Maks_seo 2 часа назад

      Не видел игры Марадоны, но и 7 ЗМ не увидел что то у него

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