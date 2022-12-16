Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси.

«Месси можно поставить выше сборной Аргентины. Он станет лучшим в истории, если выиграет чемпионат мира. Вспомним 2014 год, он провел его гораздо лучше. Да, на этом турнире он решает эпизоды, играет красиво.

Думаю, если аргентинцы проиграют в финале, это будет считаться неудачей. Марадона на пике намного лучше Месси», – сказал Радимов.

Аргентина дошла до финала ЧМ-2022, где сыграет с Францией.

Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.

Месси на текущем чемпионате мира забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 6 встречах.

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