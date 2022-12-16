Смородская раскритиковала «Локомотив» за покупку Пиняева: «Полная чушь!»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный трансфер нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Я не вижу больших плюсов от этого. Я не понимаю, как «Локомотив» собирается формировать команду, потому что всe, что сейчас они делают – полная чушь», — сказала Смородская.

«Локомотив» выкупил Пиняева за 200 миллионов рублей.

В такую же сумму москвичам обошел Максим Глушенков.

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах сезона РПЛ.

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