В магазинах adidas возник дефицит футболок с фамилией Месси

Adidas не рассчитал спрос на футболки капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.
В фирменных магазинах компании уже возник дефицит.
Adidas пытается решить проблему. В то же время в продаже появляется все больше поддельных футболок.
- Аргентина дошла до финала ЧМ-2022, где сыграет с Францией.
- Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.
- Месси на текущем чемпионате мира забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 6 встречах.
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Источник: Marca