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    В магазинах adidas возник дефицит футболок с фамилией Месси

    Adidas не рассчитал спрос на футболки капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

    В фирменных магазинах компании уже возник дефицит.

    Adidas пытается решить проблему. В то же время в продаже появляется все больше поддельных футболок.

    • Аргентина дошла до финала ЧМ-2022, где сыграет с Францией.
    • Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.
    • Месси на текущем чемпионате мира забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 6 встречах.

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    Источник: Marca

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