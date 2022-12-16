В магазинах adidas возник дефицит футболок с фамилией Месси

Adidas не рассчитал спрос на футболки капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

В фирменных магазинах компании уже возник дефицит.

Adidas пытается решить проблему. В то же время в продаже появляется все больше поддельных футболок.

Аргентина дошла до финала ЧМ-2022, где сыграет с Францией.

Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.

Месси на текущем чемпионате мира забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 6 встречах.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира