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    Шалимов: «Если бы Марокко вышло в финал ЧМ-2022, это был бы не чемпионат мира»

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение сборной Марокко от Франции в 1/2 финала ЧМ-2022.

    «Марокко слишком много на этом чемпионате мира — они этого не заслужили. Французы заслужили выйти в финал, а марокканцы — нет. Если бы сборная Марокко вышла в финал вместо Франции, то это уже был бы не чемпионат мира», — сказал Шалимов.

    • Франция победила Марокко – 2:0.
    • В воскресенье французы в финале чемпионата мира сыграют с Аргентиной.
    • Марокканцы в субботу поборются за бронзовые медали с Хорватией.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2814

      фанат джигурды 6 минут назад

      Если команда вышла в финал, то она победила соперников, и неважно, кто это: Марокко, Зимбабве, Кипр и т.д.

      Шалимов лучше бы тренировать учился, но выбрал быть экспертом срачтв.

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