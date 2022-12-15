Шалимов: «Если бы Марокко вышло в финал ЧМ-2022, это был бы не чемпионат мира»

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение сборной Марокко от Франции в 1/2 финала ЧМ-2022.

«Марокко слишком много на этом чемпионате мира — они этого не заслужили. Французы заслужили выйти в финал, а марокканцы — нет. Если бы сборная Марокко вышла в финал вместо Франции, то это уже был бы не чемпионат мира», — сказал Шалимов.

Франция победила Марокко – 2:0.

В воскресенье французы в финале чемпионата мира сыграют с Аргентиной.

Марокканцы в субботу поборются за бронзовые медали с Хорватией.

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