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    Кроос заявил, что Месси заслужил выиграть ЧМ-2022

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022 Аргентина – Франция.

    «В сборной Франции играют два моих одноклубника. Но будет неправильно, если карьера Месси не увенчается титулом чемпиона мира», – сказал Кроос.

    • Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • Начало – в 18:00 мск.
    • В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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    Источник: Real Total

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