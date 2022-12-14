«Зенит» и «Спартак» подадут апелляции на дисквалификации игроков за драку

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб подаст апелляцию на дисквалификации своих игроков по итогам драки в ноябрьском кубковом матче против «Спартака».
«Апелляции на отстранение «Зенит» уже подавал, еще будем подавать, дата уже назначена. Мы получили решение, сейчас будем подавать. Кстати, «Спартак» тоже собирается подавать», – сказал Медведев.
- Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
- У «Зенита» наказаны Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
- Всех отстранили на 6 матчей Кубка России.
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Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»