«Зенит» и «Спартак» подадут апелляции на дисквалификации игроков за драку

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб подаст апелляцию на дисквалификации своих игроков по итогам драки в ноябрьском кубковом матче против «Спартака».

«Апелляции на отстранение «Зенит» уже подавал, еще будем подавать, дата уже назначена. Мы получили решение, сейчас будем подавать. Кстати, «Спартак» тоже собирается подавать», – сказал Медведев.

Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

У «Зенита» наказаны Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Всех отстранили на 6 матчей Кубка России.

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