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    «Зенит» и «Спартак» подадут апелляции на дисквалификации игроков за драку

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб подаст апелляцию на дисквалификации своих игроков по итогам драки в ноябрьском кубковом матче против «Спартака».

    «Апелляции на отстранение «Зенит» уже подавал, еще будем подавать, дата уже назначена. Мы получили решение, сейчас будем подавать. Кстати, «Спартак» тоже собирается подавать», – сказал Медведев.

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    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +826

      Krics 49 минут назад

      Понять и простить,ихмо.

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      Рейтинг: +2520

      fakeid 57 минут назад

      до 3х матчей сократить всем - и норм.

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      Рейтинг: +11079

      R_a_i_n > fakeid 15 минут назад

      не всем, Родригао матчей на 10 надо. Зачинщик как ни как!

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