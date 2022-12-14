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  • «Зенит» и «Спартак» подадут апелляции на дисквалификации игроков за драку

«Зенит» и «Спартак» подадут апелляции на дисквалификации игроков за драку

14 декабря 2022, 21:49
4

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб подаст апелляцию на дисквалификации своих игроков по итогам драки в ноябрьском кубковом матче против «Спартака».

«Апелляции на отстранение «Зенит» уже подавал, еще будем подавать, дата уже назначена. Мы получили решение, сейчас будем подавать. Кстати, «Спартак» тоже собирается подавать», – сказал Медведев.

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Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Медведев Александр
Комментарии (4)
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Krics
1671044458
Понять и простить,ихмо.
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neim
1671052583
Правильно, пусть эту дисквалификацию увеличат до 10 матчей ))).
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NewLife
1671088242
Никак у него шпиёны в Спартаке, иначе откуда базар .
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JTherry
1671089983
регламент Кубка жесток по мерам наказания за массовую драку на поле стадиона, но даже в этом случае, учитывая нерв матча, можно было бы уменьшить наказание для футболистов до 3-4 матчей, кроме Родригао - ему оставить 6 матчей, как зачинщику драки... и откуда у Медведева сведения по апелляции от Спартака..?)
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