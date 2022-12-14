Ривалдо: «Месси давно заслужил титул чемпиона мира. Бог наградит его в воскресенье»

Экс-игрок сборной Бразилии Ривалдо уверен, что сборная Аргентины выиграет ЧМ-2022.

«В финале чемпионата мира не сыграет ни Бразилия, ни Неймар, так что я поддержку Аргентину. Месси уже давно заслужил титул чемпиона мира, но бог всe знает и наградит его в это воскресенье.

Лео, ты заслуживаешь этот титул за прекрасный футбол, который всегда показывал. Я снимаю шляпу», — написал Ривалдо.

Аргентинцы разгромили Хорватию в 1/2 финала со счетом 3:0.

В финале турнира они сыграют с Францией или Марокко.

Матч состоится 18 декабря.

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