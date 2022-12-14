Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за трансфер Алипа

«Зенит» выкупит у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа.

«По информации «Матч ТВ», сумма трансфера не превысит 1,75 миллиона евро. Контракт «Зенита» с Алипом будет рассчитан на 2,5 года, то есть до конца сезона-2024/25.

Что касается личного контракта, то в нем, по данным «Матч ТВ», предусмотрены бонусы за игровое время в победных матчах по той же схеме, что применяется в других контрактах игроков в последние 3 сезона», – написал в телеграме журналист Василий Конов.

Петербургский клуб арендовал Алипа в феврале.

Он провел 20 матчей без голевых действий.

Аренда игрока сборной Казахстана в «Зените» рассчитана до конца года.

Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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