Зампосла Марокко в России: «Многие россияне болеют за нас на ЧМ-2022»

Монсеф Шеркауи, заместитель посла Марокко в России, прокомментировал выход сборной страны в полуфинал чемпионата мира-2022.

«Это первый раз в истории футбола, когда африканская команда выходит в полуфинал. Это огромное достижение. Как удалось этого добиться? Это воля Аллаха! Ну и работа серьезная, конечно, еще немного везения – все вместе.

Многие россияне и иностранцы болеют за сборную Марокко», – сказал Шеркауи.

В 22:00 по Москве начнется полуфинал Франция – Марокко.

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