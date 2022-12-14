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    Зампосла Марокко в России: «Многие россияне болеют за нас на ЧМ-2022»

    Монсеф Шеркауи, заместитель посла Марокко в России, прокомментировал выход сборной страны в полуфинал чемпионата мира-2022.

    «Это первый раз в истории футбола, когда африканская команда выходит в полуфинал. Это огромное достижение. Как удалось этого добиться? Это воля Аллаха! Ну и работа серьезная, конечно, еще немного везения – все вместе.

    Многие россияне и иностранцы болеют за сборную Марокко», – сказал Шеркауи.

    • В 22:00 по Москве начнется полуфинал Франция – Марокко.

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    Источник: «Р-Спорт»

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