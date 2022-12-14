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    Кан просматривает для «Баварии» футболистов сборной Марокко

    Исполнительный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал, что во время ЧМ-2022 следит за игроками сборной Марокко.

    – Как вам сенсационный успех Марокко? Ожидали?

    - Как вы знаете в «Баварии» играет великолепный защитник Нуссаир Мазрауи. Он человек, способный сделать оборону команды непробиваемой. Такие футболисты делают сильной любую команду.

    Марокканцы показали свой особый стиль, который можно критиковать, но его нужно принять, поскольку это новый тренд. И к слову, в моем планшете достаточно фамилий из сборной Марокко.

    – Это намек на то, что вы готовы сделать щедрое предложение?

    - Об этом вы узнаете после чемпионата мира.

    • Марокко – первая африканская сборная, вышедшая в 1/2 финала ЧМ.
    • Марокканцы вышли из группы с Хорватией, Бельгией и Канадой, а в плей-офф выбили Испанию и Португалию.
    • Против Франции они сыграют сегодня в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: «Российская газета»

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