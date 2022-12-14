Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ФИФА назвала лучшего игрока матча Аргентина – Хорватия

    ФИФА определила лучшего футболиста матча 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия.

    Им стал нападающий аргентинцев Лионель Месси, забивший гол и сделавший ассист.

    • Месси вышел на первое место по систем «гол+пас» (5+3) на ЧМ-2022.
    • Он повторил рекорд Лотара Маттеуса по сыгранным матчам на ЧМ – 25.
    • Месси дебютировал на ЧМ в 2006 году. Он не выигрывал турнир.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Скалони: «Месси – лучший футболист в истории»
    Месси: «Мы знали, что Аргентина не главный фаворит ЧМ-2022, но не собирались никому уступать»
    Месси показал фото из победной раздевалки сборной Аргентины
    Источник: сайт ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11