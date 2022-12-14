ФИФА определила лучшего футболиста матча 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия.

Им стал нападающий аргентинцев Лионель Месси, забивший гол и сделавший ассист.

Месси вышел на первое место по систем «гол+пас» (5+3) на ЧМ-2022.

Он повторил рекорд Лотара Маттеуса по сыгранным матчам на ЧМ – 25.

Месси дебютировал на ЧМ в 2006 году. Он не выигрывал турнир.

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