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    Широков – о Фернандесе: «Все клянутся в любви, пока получают бабки»

    Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал переход защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Интернасьонал» на правах аренды.

    «Мне вообще всe равно. Это у ЦСКА нужно спрашивать. Нужно у них спрашивать – нормально это или нет. Если они ему разрешили это сделать: пожалуйста, пусть играет в Бразилии. Можно ли это назвать предательством?

    Все в любви клянутся, пока они бабки получают. Значит, ему больше не нужны. Но я не знаю, нужно узнавать у клуба. Возможно, у них есть договорeнности. Есть вариант, что он сейчас набирает форму там, а потом вернeтся в ЦСКА», – сказал Широков.

    • Фернандес возобновил карьеру после 7-месячной паузы.
    • В ЦСКА он провел 10 сезонов, в течение которых забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18449

      Cleaner 37 минут назад

      Широкову зачем слово дали? Судья Федотов его на ринг пригласил, но Рома в ответ молчит. А Фернандес далеко, тут Рома не боится что то вякать...(

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      Рейтинг: +770

      Suvorov51 39 минут назад

      Рома, ну так они же люди, а деньги это жизнь

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      Рейтинг: +938

      Юрэс 1 час назад

      Ага, а потом пойдёт РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!!!
      НУУУУУ Я про СУРИНАМ. ХА ХА ХА ХА

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