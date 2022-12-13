Широков – о Фернандесе: «Все клянутся в любви, пока получают бабки»

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал переход защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Интернасьонал» на правах аренды.

«Мне вообще всe равно. Это у ЦСКА нужно спрашивать. Нужно у них спрашивать – нормально это или нет. Если они ему разрешили это сделать: пожалуйста, пусть играет в Бразилии. Можно ли это назвать предательством?

Все в любви клянутся, пока они бабки получают. Значит, ему больше не нужны. Но я не знаю, нужно узнавать у клуба. Возможно, у них есть договорeнности. Есть вариант, что он сейчас набирает форму там, а потом вернeтся в ЦСКА», – сказал Широков.

Фернандес возобновил карьеру после 7-месячной паузы.

В ЦСКА он провел 10 сезонов, в течение которых забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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