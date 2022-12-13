Карьера уже покатится к закату... да и не лучший он в последнее время, уже столько в ближний угол напропускал и в Баварии и в сборной, и пенальти я уже забыл когда он последний раз брал, куда ему до хорватского или польского вратарей.
Исполнительный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал перелом ноги у вратаря Мануэля Нойера.
«Мануэль решил немного отвлечься от турнира [ЧМ-2022]. Ему был необходим отдых после такого стресса.
Нойер большой поклонник горных лыж и отправился на склон. Знаю, что его несколько раз предупреждали, что снега очень мало, везде торчали камни и кататься опасно.
Но Нойер никогда никого не слушает! В итоге его с горы снимали спасатели, перевезли на вертолете в госпиталь, сделали операцию.
До конца сезона мы потеряли вратаря. Это ужасно, ведь он один из лучших в мире. Очень серьезная потеря для команды.
Мы верим, что восстановление пройдет нормально и он вернется таким же целеустремленным, а сейчас да, решаем проблему замены.
Но это временная мера. Мануэль вернется», – сказал Кан.
- Нойер находился в отпуске после вылета с ЧМ-2022.
- Германия не вышла из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой.
- «Бавария» рассматривает трех голкиперов на замену Нойеру.
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