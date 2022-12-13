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    «Нойера предупреждали, что снега мало, но он никого не слушает». Кан – о травме вратаря «Баварии»

    Исполнительный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал перелом ноги у вратаря Мануэля Нойера.

    «Мануэль решил немного отвлечься от турнира [ЧМ-2022]. Ему был необходим отдых после такого стресса.

    Нойер большой поклонник горных лыж и отправился на склон. Знаю, что его несколько раз предупреждали, что снега очень мало, везде торчали камни и кататься опасно.

    Но Нойер никогда никого не слушает! В итоге его с горы снимали спасатели, перевезли на вертолете в госпиталь, сделали операцию.

    До конца сезона мы потеряли вратаря. Это ужасно, ведь он один из лучших в мире. Очень серьезная потеря для команды.

    Мы верим, что восстановление пройдет нормально и он вернется таким же целеустремленным, а сейчас да, решаем проблему замены.

    Но это временная мера. Мануэль вернется», – сказал Кан.

    • Нойер находился в отпуске после вылета с ЧМ-2022.
    • Германия не вышла из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой.
    • «Бавария» рассматривает трех голкиперов на замену Нойеру.

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    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 18:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +183

      teodogat 8 минут назад

      Карьера уже покатится к закату... да и не лучший он в последнее время, уже столько в ближний угол напропускал и в Баварии и в сборной, и пенальти я уже забыл когда он последний раз брал, куда ему до хорватского или польского вратарей.

      0
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      Рейтинг: +23746

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Ещё у подножья горы его предупреждали, что закуски мало...)))

      0
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      Рейтинг: +99221

      zigbert 37 минут назад

      Конечно глупая травма и хотя предупреждения об опасности были, наверное его трудно было остановить после такого психологического удара, который получил он и вся команда, неудачно сыгравшая на ЧМ.

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      Рейтинг: +1732

      jek718875 2 часа назад

      Он думает о радужной повязке на рукаве,ему не до снега

      5
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      Рейтинг: +696

      borusse > jek718875 1 час назад

      судя по вашим постам вы днём и ночью думаете о этой повязке))

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