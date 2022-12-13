Исполнительный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал перелом ноги у вратаря Мануэля Нойера.

«Мануэль решил немного отвлечься от турнира [ЧМ-2022]. Ему был необходим отдых после такого стресса.

Нойер большой поклонник горных лыж и отправился на склон. Знаю, что его несколько раз предупреждали, что снега очень мало, везде торчали камни и кататься опасно.

Но Нойер никогда никого не слушает! В итоге его с горы снимали спасатели, перевезли на вертолете в госпиталь, сделали операцию.

До конца сезона мы потеряли вратаря. Это ужасно, ведь он один из лучших в мире. Очень серьезная потеря для команды.

Мы верим, что восстановление пройдет нормально и он вернется таким же целеустремленным, а сейчас да, решаем проблему замены.

Но это временная мера. Мануэль вернется», – сказал Кан.

Нойер находился в отпуске после вылета с ЧМ-2022.

Германия не вышла из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

«Бавария» рассматривает трех голкиперов на замену Нойеру.

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