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  • «Нойера предупреждали, что снега мало, но он никого не слушает». Кан – о травме вратаря «Баварии»

«Нойера предупреждали, что снега мало, но он никого не слушает». Кан – о травме вратаря «Баварии»

13 декабря 2022, 18:43
6

Исполнительный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал перелом ноги у вратаря Мануэля Нойера.

«Мануэль решил немного отвлечься от турнира [ЧМ-2022]. Ему был необходим отдых после такого стресса.

Нойер большой поклонник горных лыж и отправился на склон. Знаю, что его несколько раз предупреждали, что снега очень мало, везде торчали камни и кататься опасно.

Но Нойер никогда никого не слушает! В итоге его с горы снимали спасатели, перевезли на вертолете в госпиталь, сделали операцию.

До конца сезона мы потеряли вратаря. Это ужасно, ведь он один из лучших в мире. Очень серьезная потеря для команды.

Мы верим, что восстановление пройдет нормально и он вернется таким же целеустремленным, а сейчас да, решаем проблему замены.

Но это временная мера. Мануэль вернется», – сказал Кан.

  • Нойер находился в отпуске после вылета с ЧМ-2022.
  • Германия не вышла из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой.
  • «Бавария» рассматривает трех голкиперов на замену Нойеру.

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Источник: «Российская газета»
Германия. Бундеслига Чемпионат мира Бавария Германия Кан Оливер Нойер Мануэль
Комментарии (6)
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jek718875
1670947182
Он думает о радужной повязке на рукаве,ему не до снега
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zigbert
1670952738
Конечно глупая травма и хотя предупреждения об опасности были, наверное его трудно было остановить после такого психологического удара, который получил он и вся команда, неудачно сыгравшая на ЧМ.
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DOCTOR PENALTY
1670953829
Ещё у подножья горы его предупреждали, что закуски мало...)))
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teodogat
1670954491
Карьера уже покатится к закату... да и не лучший он в последнее время, уже столько в ближний угол напропускал и в Баварии и в сборной, и пенальти я уже забыл когда он последний раз брал, куда ему до хорватского или польского вратарей.
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Garrincha58
1670956816
ещё один Шумахер
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