Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о шансах сборных Аргентины и Хорватии на выход в финал чемпионата мира-2022.
«Хорватия и Аргентина – достойные команды. Я больше склоняюсь к тому, что Аргентина все-таки пройдет в финал.
Они помоложе, мотивированнее и агрессивнее. Так что, полагаю, аргентинцы будут в финале», – спрогнозировал Юран.
- Аргентина сыграет с Хорватией сегодня в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- В другом полуфинале встретятся Франция и Марокко.
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Источник: «Газета.ru»