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    Юран определил фаворита в полуфинальной паре ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о шансах сборных Аргентины и Хорватии на выход в финал чемпионата мира-2022.

    «Хорватия и Аргентина – достойные команды. Я больше склоняюсь к тому, что Аргентина все-таки пройдет в финал.

    Они помоложе, мотивированнее и агрессивнее. Так что, полагаю, аргентинцы будут в финале», – спрогнозировал Юран.

    • Аргентина сыграет с Хорватией сегодня в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • В другом полуфинале встретятся Франция и Марокко.

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    Источник: «Газета.ru»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8808

      GoLenaStop 1 час назад

      Вижу в это матче вязкую игру - плотный позиционный футбол с кучей мелких нарушений, будет и пеналь в основное время.
      Концовка матча будет а-ля Dramatic Vision.
      Аргентина - в финале.
      Всем хорошего просмотра.

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      Рейтинг: +1732

      jek718875 2 часа назад

      Дайте Юрану Ман.сити,и он возьмёт с ними ЛЧ,я так думаю...,а Гвардиоле дайте Химки,и посмотрим кто из них тренеришка

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      Рейтинг: +696

      borusse > jek718875 1 час назад

      тренировать мансити нужно заслужить

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      Рейтинг: +1732

      jek718875 > borusse 7 минут назад

      Это Гвардиоле нужно заслужить,чтоб ему Химки доверили

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      Рейтинг: +17324

      Garrincha58 2 часа назад

      а кто это Юран????

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