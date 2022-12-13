Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о шансах сборных Аргентины и Хорватии на выход в финал чемпионата мира-2022.

«Хорватия и Аргентина – достойные команды. Я больше склоняюсь к тому, что Аргентина все-таки пройдет в финал.

Они помоложе, мотивированнее и агрессивнее. Так что, полагаю, аргентинцы будут в финале», – спрогнозировал Юран.

Аргентина сыграет с Хорватией сегодня в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В другом полуфинале встретятся Франция и Марокко.

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