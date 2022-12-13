Агент Диаса отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к чилийцу

Пабло Леклер Флуха, агент центрального защитника «Ривер Плейта» Пауло Диаса, прокомментировал новость о возможном переходе игрока в «Спартак».
«У «Спартака» нет конкретного интереса к Диасу. На данный момент никакого официального предложения от клуба не поступало», – сказал агент.
- Рыночная стоимость Диаса – 5,5 миллиона евро.
- Он провел 39 матчей за сборную Чили.
- 28-летний футболист ранее не играл в Европе.
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Источник: Sport24