Агент Диаса отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к чилийцу

Пабло Леклер Флуха, агент центрального защитника «Ривер Плейта» Пауло Диаса, прокомментировал новость о возможном переходе игрока в «Спартак».

«У «Спартака» нет конкретного интереса к Диасу. На данный момент никакого официального предложения от клуба не поступало», – сказал агент.

Рыночная стоимость Диаса – 5,5 миллиона евро.

Он провел 39 матчей за сборную Чили.

28-летний футболист ранее не играл в Европе.

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