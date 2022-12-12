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    Зарема объяснила, почему «Спартак» не вернул Глушакова

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила Денису Глушакову, который выразил недоумение по поводу того, что московский клуб не рассматривал его возвращение.

    «Могу ответить только за последние два года. В рамках той спортивной стратегии приглашение возрастных футболистов с российским паспортом не рассматривалось.

    Только лучшие российские футболисты до 25 лет и свои воспитанники. Либо звезды как Мозес, Промес, либо иностранные футболисты, которых можно было бы перепродать с прибылью (до последних событий).

    Глушаков ни к одной такой категории не относился», – объяснила Зарема.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
    • В 2019-м у него произошел конфликт с экс-тренером команды Массимо Каррерой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2022 22:49
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