Зарема объяснила, почему «Спартак» не вернул Глушакова

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила Денису Глушакову, который выразил недоумение по поводу того, что московский клуб не рассматривал его возвращение.

«Могу ответить только за последние два года. В рамках той спортивной стратегии приглашение возрастных футболистов с российским паспортом не рассматривалось.

Только лучшие российские футболисты до 25 лет и свои воспитанники. Либо звезды как Мозес, Промес, либо иностранные футболисты, которых можно было бы перепродать с прибылью (до последних событий).

Глушаков ни к одной такой категории не относился», – объяснила Зарема.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

В 2019-м у него произошел конфликт с экс-тренером команды Массимо Каррерой.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию