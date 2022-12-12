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    Глушаков отреагировал на слова Заремы о его срежиссированной травле в «Спартаке»

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал заявление Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.

    По словам Заремы, травля футболиста в столичной команде в 2019 году была срежиссирована.

    «Пусть Зарема расскажет. Травля была «срежиссирована»? Это же давно всем понятно. Я не то что согласен с Заремой, я даже знаю, как оно было спродюсировано.

    Всему свое время. Потихоньку все вылазит. И личности, думаю, скоро будут потихоньку вылазить.

    А то, что меня единственного из футболистов «Спартака» не поздравляют с днем рождения тоже срежиссировано?

    Почему на протяжении трех-четырех лет велись переговоры со «Спартаком», а мою кандидатуру на возвращение не рассматривали? Хотя если взять всех полузащитников «Спартака», я забил больше всех вместе взятых», – сказал Глушаков.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
    • В 2019-м у него произошел конфликт с экс-тренером команды Массимо Каррерой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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