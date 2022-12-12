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    Зарема: «Травля Глушакова в 2019 году была срежиссирована»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о полузащитнике «Химок» Денисе Глушакове.

    – Глушакова «топили» в 2019 году, когда он был в «Спартаке»?

    – Я не в теме. Но травля была срежиссирована.

    • Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
    • В 2019 году у игрока случился конфликт с экс-главным тренером клуба Массимо Каррерой.
    • Экс-капитану «Спартака» 35 лет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18086

      житель СПб 1 минуту назад

      "Я не в теме"?! Ой? А как же - я во всем в теме? Во всех дырках? Проговорилась...

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      Рейтинг: +1423

      moskowcity-petrv 12 минут назад

      Всё верно.Если конкретнее,режиссёр и сценарист,гурцкая и компания.Массимо увы этому упырю верит.а тот свою игру ведёт, для него бабло главное. а что и как с командой мало волнует.

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