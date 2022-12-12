Зарема: «Травля Глушакова в 2019 году была срежиссирована»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о полузащитнике «Химок» Денисе Глушакове.

– Глушакова «топили» в 2019 году, когда он был в «Спартаке»?

– Я не в теме. Но травля была срежиссирована.

Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.

В 2019 году у игрока случился конфликт с экс-главным тренером клуба Массимо Каррерой.

Экс-капитану «Спартака» 35 лет.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира