Зарема: «Травля Глушакова в 2019 году была срежиссирована»

"Я не в теме"?! Ой? А как же - я во всем в теме? Во всех дырках? Проговорилась...
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о полузащитнике «Химок» Денисе Глушакове.
– Глушакова «топили» в 2019 году, когда он был в «Спартаке»?
– Я не в теме. Но травля была срежиссирована.
- Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
- В 2019 году у игрока случился конфликт с экс-главным тренером клуба Массимо Каррерой.
- Экс-капитану «Спартака» 35 лет.
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