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  • Орлов: «Паредес – бандит и отмороженный. В матче с голландцами его должны были удалять»

Орлов: «Паредес – бандит и отмороженный. В матче с голландцами его должны были удалять»

12 декабря 2022, 16:38
10

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса, который спровоцировал массовую стычку в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами.

«У Паредеса отрицательное эго. На футбольном поле он ведет себя, как бандит. В «Зените» у него было 11 желтых карточек. Он из-за них пропустил два или три матча.

Паредес не умеет отбирать мяч, просто не умеет. А если это делает, то делает грубо, агрессивно, с нарушением правил. Ему никогда не жалко чужих ног или головы. Про таких у нас в народе говорят – «отмороженный».

В «ПСЖ» у него была та же история. В матче против Нидерландов его должны были удалять. Когда Паредес играет, чаще всего сборная Аргентины проигрывает. Не случайно его не ставят или меняют. У него есть хорошие качества для атакующего игрока, но не для оборонительного», – сказал Орлов.

  • Главный арбитр встречи Матеу Лаос показал голландцам и аргентинцам рекордные для ЧМ 15 карточек.
  • Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти. Основное время завершилось ничьей 2:2.

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Источник: Sport24
Чемпионат мира Аргентина Паредес Леандро Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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JTherry
1670853436
наконец-то, Гена вскрыл всю "подноготную" Паредеса - отмороженный бандит..! так ведь "падересом" хорошего человека не назовут...)
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NewLife
1670853525
Гена злится, что Паредес наплевал на синит.
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Красногвардейчик
1670855564
Ох, Геннадий, а какие ты ему диферамбы пел, когда он играл за Зенит....забыл наверное
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jek718875
1670856327
Ну вот мы и дождались, нашего Гену прорвало...
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Беспонтий
1670856646
за € 47 млн. можно продать только открывашку для крафтового пива на волоколамке.. видимо гене не пепрепало ни цента раз так развонялся
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Вомбат
1670865197
Тоже мне секрет Полишинеля. Давно известно, что Паредес в обороне довольно слаб и компенсирует позиционные ошибки грубостью. Если Орлов называет его бандитом, то как он называет игрока своего (и моего) любимого клуба - того, который на букву Р.?
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zigbert
1670869675
Что то уж очень резко Орлов сменил к нему свое отношение. А так на самом деле Паредес всегда играл на грани фола.
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Ziklop
1670873675
почему сразу бандит? играл грубо на грани удаления, поэтому и продали его. а отмороженных костоломов в РПЛ всегда хватало.
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Lipatoff
1670877617
Не того крокодила Геной назвали
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