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    Орлов: «Паредес – бандит и отмороженный. В матче с голландцами его должны были удалять»

    Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса, который спровоцировал массовую стычку в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами.

    «У Паредеса отрицательное эго. На футбольном поле он ведет себя, как бандит. В «Зените» у него было 11 желтых карточек. Он из-за них пропустил два или три матча.

    Паредес не умеет отбирать мяч, просто не умеет. А если это делает, то делает грубо, агрессивно, с нарушением правил. Ему никогда не жалко чужих ног или головы. Про таких у нас в народе говорят – «отмороженный».

    В «ПСЖ» у него была та же история. В матче против Нидерландов его должны были удалять. Когда Паредес играет, чаще всего сборная Аргентины проигрывает. Не случайно его не ставят или меняют. У него есть хорошие качества для атакующего игрока, но не для оборонительного», – сказал Орлов.

    • Главный арбитр встречи Матеу Лаос показал голландцам и аргентинцам рекордные для ЧМ 15 карточек.
    • Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти. Основное время завершилось ничьей 2:2.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1370

      Красногвардейчик 8 минут назад

      Ох, Геннадий, а какие ты ему диферамбы пел, когда он играл за Зенит....забыл наверное

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      Рейтинг: +1207

      mama1991 26 минут назад

      паредес слаб, от него одни проблемы... как только он выходит, ничинаються проблемы, шо в клубе шо в сборной....

      0
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      Рейтинг: +2456

      fakeid 28 минут назад

      "Когда Паредес играет, чаще всего сборная Аргентины проигрывает"

      ага, ну да. особенно в кубке америки, где он отыграл все матчи, а аргентина взяла титул.

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      Рейтинг: +29

      Maks_seo > fakeid 23 минуты назад

      Гена еще тот эксперт

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      Рейтинг: +16556

      NewLife 42 минуты назад

      Гена злится, что Паредес наплевал на синит.

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      Рейтинг: +27664

      JTherry 44 минуты назад

      наконец-то, Гена вскрыл всю "подноготную" Паредеса - отмороженный бандит..! так ведь "падересом" хорошего человека не назовут...)

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      Рейтинг: +12410

      Алексей З 57 минут назад

      А до Зенита был примерным парнем, ботаником.

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