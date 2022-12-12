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    Радимов считает, что ни один европейский клуб не подпишет Роналду

    Экс-тренер «Зенита-« Владислав Радимов высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду.

    – Возможно ли громкое возвращение Роналду в европейский клуб?

    – Я думаю, что нет. Роналду уже не тот. Он не может прессинговать. А в современном футболе если у команды один человек выпадает из прессинга, это уже совершенно не то. Ели мы даже сейчас посмотрим на Месси, то с поляками он ходил пешком, а с Нидерландами ему приходилось бегать и помогать партнерам.

    – Этот чемпионат мира не добавил Роналду бонусов?

    – Нет, конечно. Окончание карьеры произойдет вскоре… Ни Криштиану, ни поклонники не могли себе представить такого. Что за полгода он испортил себе всe то, что было нажито непосильным трудом до этого.

    • В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко (0:1).
    • Роналду в 5 матчах турнира забил 1 гол – в ворота Ганы с пенальти.
    • С ноября форвард остается без клуба – «МЮ» расторг с ним контракт после скандального интервью.

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

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    Источник: «Матч ТВ»

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