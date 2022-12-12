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    «Просто живут своей мечтой». Каррера – о сборной Марокко

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выход сборной Марокко в полуфинал ЧМ-2022.

    «Меня очень сильно удивила сборная Марокко. Эти ребята просто живут своей мечтой», – сказал Каррера.

    • Марокко – первая африканская сборная, вышедшая в 1/2 финала ЧМ.
    • Марокканцы вышли из группы с Хорватией, Бельгией и Канадой, а в плей-офф выбили Испанию и Португалию.
    • Их следующий соперник – Франция.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1263

      Shlоmо 35 минут назад

      Восхищают марокканцы.
      Расхреначены испанцы,
      Отыметы португалы,
      И на очереди галлы....

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