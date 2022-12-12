«Просто живут своей мечтой». Каррера – о сборной Марокко

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выход сборной Марокко в полуфинал ЧМ-2022.

«Меня очень сильно удивила сборная Марокко. Эти ребята просто живут своей мечтой», – сказал Каррера.

Марокко – первая африканская сборная, вышедшая в 1/2 финала ЧМ.

Марокканцы вышли из группы с Хорватией, Бельгией и Канадой, а в плей-офф выбили Испанию и Португалию.

Их следующий соперник – Франция.

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