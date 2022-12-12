Мбаппе отреагировал на пост Роналду о вылете с ЧМ-2022

Про козла это по нашему
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал Криштиану Роналду.
- В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко (0:1).
- Роналду вышел на замену во 2-м тайме, но забить не сумел.
- После финального свистка он расплакался.
Мбаппе оставил комментарий под постом Роналду о вылете с тремя эмодзи. Одно из них – изображение козла. Его используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T. (Greatest of all time – величайший игрок всех времен).
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира