Мбаппе отреагировал на пост Роналду о вылете с ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал Криштиану Роналду.

В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко (0:1).

Роналду вышел на замену во 2-м тайме, но забить не сумел.

После финального свистка он расплакался.

Мбаппе оставил комментарий под постом Роналду о вылете с тремя эмодзи. Одно из них – изображение козла. Его используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T. (Greatest of all time – величайший игрок всех времен).

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