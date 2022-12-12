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    Мбаппе отреагировал на пост Роналду о вылете с ЧМ-2022

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал Криштиану Роналду.

    • В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко (0:1).
    • Роналду вышел на замену во 2-м тайме, но забить не сумел.
    • После финального свистка он расплакался.

    Мбаппе оставил комментарий под постом Роналду о вылете с тремя эмодзи. Одно из них – изображение козла. Его используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T. (Greatest of all time – величайший игрок всех времен).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1706

      jek718875 11 минут назад

      Про козла это по нашему

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