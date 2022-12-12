Кириченко назвал главное открытие первой части сезона РПЛ

Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями от первой части сезона-2022/23 в чемпионате России.

– Многие признают, что уровень чемпионата упал с уходом ряда легионеров. Согласны?

– Сложно сказать. Было непросто следить – у нас шли свои матчи. По тому, что удавалось посмотреть, некоторые игры мне нравились.

«Спартак» неплохо проводил некоторые матчи. Но любой команде будет очень сложно конкурировать с «Зенитом».

По всем параметрам – по качеству игроков, по игре, уровню мастерства – бороться с ними будет тяжело.

– Открытие первой части сезона?

– Наверное, «Ростов». Команда идет на третьем месте, не обладая, откровенно говоря, каким-то сумасшедшим составом. Надо отметить работу руководства клуба, Карпина.

Видел еще несколько матчей с участием «Оренбурга» – довольно интересная команда, показывает яркий футбол.

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