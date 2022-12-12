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    Кириченко назвал главное открытие первой части сезона РПЛ

    Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями от первой части сезона-2022/23 в чемпионате России.

    – Многие признают, что уровень чемпионата упал с уходом ряда легионеров. Согласны?

    – Сложно сказать. Было непросто следить – у нас шли свои матчи. По тому, что удавалось посмотреть, некоторые игры мне нравились.

    «Спартак» неплохо проводил некоторые матчи. Но любой команде будет очень сложно конкурировать с «Зенитом».

    По всем параметрам – по качеству игроков, по игре, уровню мастерства – бороться с ними будет тяжело.

    – Открытие первой части сезона?

    – Наверное, «Ростов». Команда идет на третьем месте, не обладая, откровенно говоря, каким-то сумасшедшим составом. Надо отметить работу руководства клуба, Карпина.

    Видел еще несколько матчей с участием «Оренбурга» – довольно интересная команда, показывает яркий футбол.

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    Источник: «РБ Спорт»

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