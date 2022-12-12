Газзаев объяснил феномен сборной Марокко

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев объяснил, почему сборная Марокко вышла в 1/2 финала ЧМ-2022.

«Мы видим необыкновенно сплочение со стороны сборной Марокко. Многие футболисты у них не столь известны, за исключением Хакими и Зиеша. Остальные играют в средних клубах французской лиги, но у игроков необыкновенное сплочение!

Команда компенсирует все огрехи тактического и технического мастерства необыкновенной самоотдачей. Это дает результат!

Сегодня многие могут говорить: «Португалия лучше». Да, лучше, но она проиграла! Это чемпионат мира. Тут каждый должен демонстрировать не только свои спортивные качества, но и характер, волю, стремление к победе. Марокко этим обладает.

На сегодняшний день они попали в четверку лучших команд мирового футбола. В истории остается результат. За огромное желание, стремление Бог их вознаградил. Вот они и попали в полуфинал чемпионата мира», — сказал Газзаев.

В 1/4 финала марокканцы победили Португалию (1:0).

Впервые африканская сборная вышла в 1/2 финала ЧМ.

В полуфинале Марокко сыграет с Францией. Игра пройдет 14 декабря.

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