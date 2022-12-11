Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Непомнящий призвал относиться к африканскому футболу с уважением

    Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил проход Марокко в 1/2 финала чемпионата мира-2022.

    — Радуюсь победе сборной Марокко. Всегда говорил, что африканский футбол требует большего уважения.

    — Марокканцы не только повторили, но и установили новый рекорд для африканских сборных. Предыдущее достижение — четвертьфинал на ЧМ-1990 — принадлежало сборной Камеруна, которой вы руководили. Жалеете, что так все вышло?

    — Не жалею. Повторюсь — рад. И потом все рекорды когда-то бьют.

    • В полуфинале Марокко сыграет с Францией.
    • Матч состоится 14 декабря.
    • Непомнящий сейчас на пенсии.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Силкин: «Марокко и Португалия – равные команды»
    Тренер Марокко Реграги: «Португалия доставила нам гораздо больше проблем, чем Испания»
    Все удары Эн-Несири в створ на ЧМ – голевые
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11