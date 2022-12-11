Непомнящий призвал относиться к африканскому футболу с уважением

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил проход Марокко в 1/2 финала чемпионата мира-2022.

— Радуюсь победе сборной Марокко. Всегда говорил, что африканский футбол требует большего уважения.

— Марокканцы не только повторили, но и установили новый рекорд для африканских сборных. Предыдущее достижение — четвертьфинал на ЧМ-1990 — принадлежало сборной Камеруна, которой вы руководили. Жалеете, что так все вышло?

— Не жалею. Повторюсь — рад. И потом все рекорды когда-то бьют.

В полуфинале Марокко сыграет с Францией.

Матч состоится 14 декабря.

Непомнящий сейчас на пенсии.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира