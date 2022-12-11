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    Кечинов: «Не удивлюсь победе Марокко на ЧМ-2022»

    Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов не исключает победу сборной Марокко на чемпионате мира-2022.

    «Согласен с тем, что мы уже перестали воспринимать некоторые результаты на ЧМ как сенсацию. Во всяком случае, что касается марокканцев, то они выбили уже Испанию и Португалию. Сегодня португальцы не сказать, что постоянно владели мячом, да, имели небольшое территориальное преимущество, но Марокко играло очень хорошо. Гораздо лучше, чем с испанцами.

    Это команда, которая может дойти до финала, а может его и выиграть. Во всяком случае, я не удивлюсь, если это произойдет. По тому, как они идут по турниру, может случиться что угодно», – сказал Кечинов.

    • В 1/4 финала марокканцы победили Португалию (1:0).
    • В полуфинале Марокко сыграет с Францией.
    • Впервые в полуфинале ЧМ оказалась команда из Африки.

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    Источник: «РБ Спорт»

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