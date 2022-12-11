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    Эн-Несири побил рекорд сборной Марокко

    Сборная Марокко обыграла Португалию со счетом 1:0 в четвертьфинальном матче ЧМ-2022.

    Победный гол забил нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири.

    Он отличился в третий раз на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром своей команды в истории турнира.

    • Марокко в полуфинале ЧМ-2022 встретится с Францией.
    • Эн-Несири дважды забил на текущем мундиале (Португалии и Канаде), еще один гол у него был на ЧМ-2018 – Испании.

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    Источник: Opta

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