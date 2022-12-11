Эн-Несири побил рекорд сборной Марокко

Сборная Марокко обыграла Португалию со счетом 1:0 в четвертьфинальном матче ЧМ-2022.

Победный гол забил нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири.

Он отличился в третий раз на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром своей команды в истории турнира.

Марокко в полуфинале ЧМ-2022 встретится с Францией.

Эн-Несири дважды забил на текущем мундиале (Португалии и Канаде), еще один гол у него был на ЧМ-2018 – Испании.

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