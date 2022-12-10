Каким же надо быть долбойобом (((((
Болельщик прорвался на поле после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Марокко и Португалией (1:0).
Фанат пытался подойти к нападающему португальцев Криштиану Роналду, но его остановила охрана.
- Роналду вышел на замену на 52-й минуте.
- Игрок после ЧМ-2022 должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.
- В полуфинал ЧМ впервые вышла африканская команда.
Фото: MICHAEL STEELE/GETTY IMAGES.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Криштиану Роналду: новости об игроке на ЧМ-2022
Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира