Болельщик прорвался на поле после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Марокко и Португалией (1:0).

Фанат пытался подойти к нападающему португальцев Криштиану Роналду, но его остановила охрана.

Роналду вышел на замену на 52-й минуте.

Игрок после ЧМ-2022 должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

В полуфинал ЧМ впервые вышла африканская команда.

Фото: MICHAEL STEELE/GETTY IMAGES.

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