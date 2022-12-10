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    Фанат попытался прорваться к Роналду после матча с Марокко

    Болельщик прорвался на поле после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Марокко и Португалией (1:0).

    Фанат пытался подойти к нападающему португальцев Криштиану Роналду, но его остановила охрана.

    • Роналду вышел на замену на 52-й минуте.
    • Игрок после ЧМ-2022 должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.
    • В полуфинал ЧМ впервые вышла африканская команда.

    Фото: MICHAEL STEELE/GETTY IMAGES.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1144

      ARSteven89 45 минут назад

      Каким же надо быть долбойобом (((((

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