Сборная Марокко в 1/4 финала чемпионата мира-2022 прошла Португалию (1:0).
Таким образом, впервые в полуфинале чемпионата мира будет команда из Африки.
- Марокканцев тренирует Валид Реграги.
- Он принял команду в этом году.
- В 1/2 финала Марокко сыграет либо с Англией, либо с Францией.
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Источник: «Бомбардир»