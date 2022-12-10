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    Впервые в полуфинал ЧМ вышла африканская сборная

    Сборная Марокко в 1/4 финала чемпионата мира-2022 прошла Португалию (1:0).

    Таким образом, впервые в полуфинале чемпионата мира будет команда из Африки.

    • Марокканцев тренирует Валид Реграги.
    • Он принял команду в этом году.
    • В 1/2 финала Марокко сыграет либо с Англией, либо с Францией.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6626

      Красногорск_Фан 11 секунд назад

      Неожиданно. Сильная и физически и ментально и по игре команда. Арабская сказка!

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