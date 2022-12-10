Сборная Марокко в 1/4 финала чемпионата мира-2022 прошла Португалию (1:0).

Таким образом, впервые в полуфинале чемпионата мира будет команда из Африки.

Марокканцев тренирует Валид Реграги.

Он принял команду в этом году.

В 1/2 финала Марокко сыграет либо с Англией, либо с Францией.

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