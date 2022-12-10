«Козлина!». Ловчев возмущен поступком Антони в матче с Хорватией

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев эмоционально встретил гол сборной Хорватии в ворота Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 (1:1, 4:2 по пенальти).

«Вот этот ваш Антони взял, козлина, и отдал мяч! А должен был держать. Сразу забили. Извиняюсь», – сказал Ловчев.

Антони выпустили во 2-м тайме.

Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.

Хорватия в 1/2 финала сыграет с Аргентиной.

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