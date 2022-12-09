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    Стало известно, сколько «Зенит» и ЦСКА заработают на победе Хорватии над Бразилией

    Сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира-2022. В 1/4 финала в серии пенальти обыграна Бразилия.

    Это означает, что ФИФА должна будет заплатить больше денег ЦСКА и «Зениту» за участие в турнире Николы Влашича и Деяна Ловрена соответственно.

    «Сборная Хорватии на ЧМ-2022 минимум до 17 декабря, когда состоится матч за третье место. Таким образом, за выход балканцев и Деяна Ловрена в полуфинал «Зенит» получит от ФИФА дополнительную компенсацию в 80 тысяч долларов. Всего хорват принесет петербуржцам 360 тысяч евро или 370, если выйдет в финал.

    ЦСКА благодаря проходу Хорватии и Николы Влашича заработает еще 27 тысяч, суммарно ФИФА компенсирует армейцам минимум 140 тысяч евро», – написал источник.

    • Влашич провел несколько лет в ЦСКА, за что москвичам полагается выплата от организаторов ЧМ.
    • Полузащитник выступает за «Торино», а принадлежит «Вест Хэму».
    • В 1/2 финала Хорватия сыграет с Аргентиной или Нидерландами.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    09.12.2022 22:23
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      ААМ 58 минут назад

      Лишних денег не бывает

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