Стало известно, сколько «Зенит» и ЦСКА заработают на победе Хорватии над Бразилией

Сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира-2022. В 1/4 финала в серии пенальти обыграна Бразилия.

Это означает, что ФИФА должна будет заплатить больше денег ЦСКА и «Зениту» за участие в турнире Николы Влашича и Деяна Ловрена соответственно.

«Сборная Хорватии на ЧМ-2022 минимум до 17 декабря, когда состоится матч за третье место. Таким образом, за выход балканцев и Деяна Ловрена в полуфинал «Зенит» получит от ФИФА дополнительную компенсацию в 80 тысяч долларов. Всего хорват принесет петербуржцам 360 тысяч евро или 370, если выйдет в финал.

ЦСКА благодаря проходу Хорватии и Николы Влашича заработает еще 27 тысяч, суммарно ФИФА компенсирует армейцам минимум 140 тысяч евро», – написал источник.

Влашич провел несколько лет в ЦСКА, за что москвичам полагается выплата от организаторов ЧМ.

Полузащитник выступает за «Торино», а принадлежит «Вест Хэму».

В 1/2 финала Хорватия сыграет с Аргентиной или Нидерландами.

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