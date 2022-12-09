Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, сколько «Зенит» и ЦСКА заработают на победе Хорватии над Бразилией

Стало известно, сколько «Зенит» и ЦСКА заработают на победе Хорватии над Бразилией

9 декабря 2022, 22:23
4

Сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира-2022. В 1/4 финала в серии пенальти обыграна Бразилия.

Это означает, что ФИФА должна будет заплатить больше денег ЦСКА и «Зениту» за участие в турнире Николы Влашича и Деяна Ловрена соответственно.

«Сборная Хорватии на ЧМ-2022 минимум до 17 декабря, когда состоится матч за третье место. Таким образом, за выход балканцев и Деяна Ловрена в полуфинал «Зенит» получит от ФИФА дополнительную компенсацию в 80 тысяч долларов. Всего хорват принесет петербуржцам 360 тысяч евро или 370, если выйдет в финал.

ЦСКА благодаря проходу Хорватии и Николы Влашича заработает еще 27 тысяч, суммарно ФИФА компенсирует армейцам минимум 140 тысяч евро», – написал источник.

  • Влашич провел несколько лет в ЦСКА, за что москвичам полагается выплата от организаторов ЧМ.
  • Полузащитник выступает за «Торино», а принадлежит «Вест Хэму».
  • В 1/2 финала Хорватия сыграет с Аргентиной или Нидерландами.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
Стала известна дата ухода Модрича из сборной Хорватии
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026 5
Источник: телеграм-канал Metaratings
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Хорватия Бразилия ЦСКА Зенит Ловрен Деян Влашич Никола
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ААМ
1670616297
Лишних денег не бывает
Ответить
paracetamol
1670627527
Значит надо выходить в финал. Деян - чемпион!
Ответить
Slavan52
1670654473
Деяну накроют поляну на эти копейки
Ответить
gor77
1670673426
Октябрь, 2022. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о начале приема заявок от клубов, желающих получить компенсацию за выступление игроков на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, всего на эти цели выделено 209 млн долларов, сообщает официальный сайт ФИФА. Клубы имеют право на компенсацию в размере 10 тысяч долларов за каждый день пребывания игрока в национальной сборной во время финальной стадии чемпионата мира и в период официальной подготовки. Компенсация будет выплачена всем клубам, за которые футболист играл в течение последних двух лет. Аналогичная сумма была распределена между 416 клубами из 63 национальных ассоциаций после чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
2
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
13:57
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
13:37
1
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
13:23
1
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Во Франции указали на уязвимость Сафонова
12:40
7
ВидеоБатраков последним из игроков «Галатасарая» покидал поле после дерби – он долго благодарил болельщиков
11:47
5
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
11:22
4
Все новости
Все новости
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
3
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+