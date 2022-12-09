«Зенит» отреагировал на выход Ловрена в полуфинал ЧМ-2022

Сборная Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2022 победила в серии пенальти Бразилию.

Защитник «Зенита» и Хорватии Деян Ловрен, таким образом, сыграет в полуфинале. По этому случаю пресс-служба россиян оставила пост.

Это 3-й ЧМ для Ловрена.

На прошлом он с командой дошел до финала.

В 1/2 финала ЧМ-2022 Хорватия сыграет с Аргентиной или Нидерландами.

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