Еще одна европейская сборная вышла на ЧМ-2026

Определилась еще одна сборная-участница ЧМ-2026.
Свою отборочную группу досрочно выиграла Хорватия. Команда сыграет на ЧМ четвертый раз подряд.
Помимо Хорватии на ЧМ-2026 сыграют:
- США
- Канада
- Мексика
- Аргентина
- Бразилия
- Колумбия
- Уругвай
- Парагвай
- Эквадор
- Япония
- Южная Корея
- Иран
- Узбекистан
- Иордания
- Австралия
- Новая Зеландия
- Марокко
- Тунис
- Египет
- Алжир
- Гана
- Кабо-Верде
- ЮАР
- Сенегал
- Кот-д'Ивуар
- Катар
- Саудовская Аравия
- Англия
- Франция
Источник: «Бомбардир»