Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Чили РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Еще одна европейская сборная вышла на ЧМ-2026

Сегодня, 00:52
2

Определилась еще одна сборная-участница ЧМ-2026.

Свою отборочную группу досрочно выиграла Хорватия. Команда сыграет на ЧМ четвертый раз подряд.

Помимо Хорватии на ЧМ-2026 сыграют:

  • США
  • Канада
  • Мексика
  • Аргентина
  • Бразилия
  • Колумбия
  • Уругвай
  • Парагвай
  • Эквадор
  • Япония
  • Южная Корея
  • Иран
  • Узбекистан
  • Иордания
  • Австралия
  • Новая Зеландия
  • Марокко
  • Тунис
  • Египет
  • Алжир
  • Гана
  • Кабо-Верде
  • ЮАР
  • Сенегал
  • Кот-д'Ивуар
  • Катар
  • Саудовская Аравия
  • Англия
  • Франция

Еще по теме:
Отбор ЧМ-2026. Левандовски помог победить Польше, Хойлунд – Дании, Хорватия разгромила Гибралтар
Отбор ЧМ-2026. Дания сокрушила Беларусь, Австрия забила 10 голов, Фареры разгромили Черногорию и другие результаты 1
Россия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство 13
Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Чемпионат мира Хорватия
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bes 2
1763157705
Молодцы Хорватия.
Ответить
aldo conte
1763163854
Кто бы сомневался.
Ответить
Главные новости
«ПСЖ» присматривается к еще одному россиянину, игрок «Динамо» может перейти в «Спартак», «Сочи» разгромил Перу и другие новости
01:19
Еще одна европейская сборная вышла на ЧМ-2026
00:52
2
2 игрока сборной России пропустят матч с Чили
00:27
Аршавин оценил, насколько реально переманить сына из «Спартака» в «Зенит»: «Мама не захочет»
Вчера, 23:44
1
Юран пригрозил «Серику», если ему не выплатят деньги
Вчера, 23:35
ВидеоМесси получил трофей в Анголе
Вчера, 23:14
Карпин высказался о возможном возвращении 37-летнего Дзюбы в сборную России
Вчера, 23:01
2
В «Реале» произойдет громкая отставка
Вчера, 22:52
ВидеоЭкс-вратарь «Динамо» проанализировал голевую ошибку Сафонова в матче с Перу
Вчера, 22:25
5
Пименов назвал россиянина, способного играть за «Реал» или «Барсу»: «У него нет потолка»
Вчера, 22:05
Все новости
Все новости
Отбор ЧМ-2026. Германия победила на выезде Люксембург (2:0), Польша и Нидерланды сыграли вничью (1:1)
00:44
Известна 1 сборная, которая сыграет в стыковых матчах ЧМ-2026 в Европе
Вчера, 16:38
ВидеоХоланд устроил сюрприз сборной Норвегии после разгрома Эстонии
Вчера, 16:34
2
Тренер Португалии объяснил удаление Роналду: «Защитник драматично упал на газон»
Вчера, 14:55
2
Гаттузо разозлился на болельщиков сборной Италии после матча с Молдовой
Вчера, 14:12
Тренер сборной Португалии отреагировал на скандальное удаление Роналду
Вчера, 09:04
7
Мбаппе стал вторым самым молодым игроком после Пеле с 400 голами в карьере
Вчера, 08:35
1
Вторая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026
Вчера, 01:00
Отбор ЧМ-2026. Франция разгромила Украину, поражение Португалии, победы Англии и Италии
Вчера, 00:43
1
Роналду провел последний матч в отборах ЧМ, получив прямую красную карточку
Вчера, 00:17
11
Армения и Азербайджан не сыграют на ЧМ-2026
13 ноября
Отбор ЧМ-2026. Дубль Холанда, домашние поражения Армении и Азербайджана
13 ноября
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
13 ноября
2
Тренер сборной Испании – о ситуации с Ямалем: «Я в шоке»
11 ноября
Ямаль пропустит матчи сборной Испании в ноябре – его исключили из состава по решению федерации
11 ноября
1
Сперцян рассказал, как относится к выступлениям за Армению
11 ноября
ФотоСербия объявила о назначении нового главного тренера
30 октября
5
Экс-главный тренер «Челси» возглавил сборную Швеции
20 октября
Роналду прокомментировал бомбардирский рекорд в отборах ЧМ
16 октября
Сборная Чехии уволила главного тренера
15 октября
Кейн установил два рекорда сборной Англии
15 октября
Роналду забил 947-й и 948-й голы в карьере
15 октября
Первая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026
14 октября
Отбор ЧМ-2026. Англия, Испания и Италия крупно выиграли, разгромное поражение Грузии, дубль Роналду не стал победным и другие результаты
14 октября
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборов ЧМ
14 октября
ФотоВ матче Уэльс – Бельгия на поле выбежала крыса
14 октября
9
Казахстан лишился шансов на выход на ЧМ-2026
14 октября
2
Отбор ЧМ-2026. Победы Германии и Бельгии, Франция потеряла очки и другие результаты
13 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 