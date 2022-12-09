Хорватия и Бразилия сыграли вничью (0:0) в 1/4 финала ЧМ-2022. Будет дополнительное время

Завершилось основное время в матче 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Бразилии.

Команды не смогли забить друг другу – 0:0. Теперь им предстоит провести два дополнительных тайма по 15 минут.

Для хорватов доп время будет во второй игре подряд. В понедельник они победили Японию в серии пенальти.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Бразилия.

Победитель этой пары в полуфинале ЧМ-2022 встретится с Нидерландами или Аргентиной.

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