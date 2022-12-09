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    Хорватия и Бразилия сыграли вничью (0:0) в 1/4 финала ЧМ-2022. Будет дополнительное время

    Завершилось основное время в матче 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Бразилии.

    Команды не смогли забить друг другу – 0:0. Теперь им предстоит провести два дополнительных тайма по 15 минут.

    Для хорватов доп время будет во второй игре подряд. В понедельник они победили Японию в серии пенальти.

    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Бразилия.
    • Победитель этой пары в полуфинале ЧМ-2022 встретится с Нидерландами или Аргентиной.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +640

      Sanches65 1 час назад

      Бразилы давай до свидания.

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      Рейтинг: +8794

      GoLenaStop 1 час назад

      Хорваты в игре по самоотдаче превзошли расслабленных бразильяков.
      Смотрим пенальти...
      Ха!

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      Рейтинг: +1690

      jek718875 1 час назад

      Такую Бросилию, не то,что Россия, Таджикистан бы обул

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