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    Венгер заявил, что ФИФА отказалась от идеи проводить чемпионат мира каждые два года

    Глава отдела глобального развития ФИФА и экс-тренера «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что ФИФА отказалась от идеи о проведении чемпионата мира раз в два года.

    «Меня попросили подумать об этом, и я посчитал, что это неплохая идея. Но для таких изменений пришлось бы полностью пересмотреть расписание. Поэтому сегодня мы не стремимся к этому», – сказал Венгер.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 декабря.

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    Источник: L’Equipe

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