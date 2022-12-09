Венгер заявил, что ФИФА отказалась от идеи проводить чемпионат мира каждые два года

Глава отдела глобального развития ФИФА и экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что ФИФА отказалась от идеи о проведении чемпионата мира раз в два года.

«Меня попросили подумать об этом, и я посчитал, что это неплохая идея. Но для таких изменений пришлось бы полностью пересмотреть расписание. Поэтому сегодня мы не стремимся к этому», – сказал Венгер.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 декабря.

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