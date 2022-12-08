«Осетия в этом нуждается». Тренер «Алании» назвал задачу команды на сезон

Главный тренер «Алании» Заур Тедеев озвучил главную цель команды в сезоне-2022/23.

– Наша республика нуждается в выходе «Алании» в РПЛ.

Сегодня сильно развивается детский футбол, у нас появилась одна из лучших с точки зрения инфраструктуры академий в стране, в ней есть все, чтобы развивать футболистов.

Надо, чтобы эти игроки стремились в команду Премьер-лиги. Даже ради этого надо стремиться в РПЛ.

Другое дело, надо быть к этому готовым. Сегодня до сих пор идет строительство стадиона, он еще не готов. Мы надеемся, что к лету все будет готово.

Нам в любом случае надо мотивировать себя побеждать в каждой игре, чтобы выходить в РПЛ. Надеемся и верим в Господа, что у нас все получится.

Самое главное, что футбол в Осетии начал объединяться. Это детский сектор и профессиональная команда: мы находимся все время вместе.

Команда по моему желанию даже живет и готовится в академии. Это важно, когда есть преемственность: юные футболисты видят, как относятся к работе старшие игроки. Это правильное выстраивание вертикали.

– Профессионалам это не мешает готовиться?

– Как это может мешать? У нас свой этаж, футболисты часто вместе пересекаются. Они ведь не ночами там находятся, они приходят, проводят тренировки, восстанавливаются и уходят по домам.

А дети живут там. Некий симбиоз происходит, это очень важно, пока строится наша база.

– Получается, задача выхода в РПЛ перед вами стоит?

– Да, такая задача стоит. Мы этого хотим: и футболисты, и тренеры, и руководство, и болельщики. Мы об этом мечтаем.

«Алания» набрала 38 очков в 20 турах Первой лиги.

Отставание от лидирующей «Балтики» – 3 балла.

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