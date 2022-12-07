«Я сажусь только на лицо». Кокорин и Мирзов устроили перепалку в социальной сети

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высмеял фото форварда «Химок» Резиуана Мирзова с Мальдив. Футболист сфотографировался в одежде на фоне океана.
– Единственный тупой, кто так может одеться на Мальдивах, – написал Кокорин.
– Ты прям предсказуемый болван; садись, стульев много как раз, только, я тебя прошу, не разбрасывайся ими, – ответил Мирзов.
– Я сажусь только на лицо, – парировал Кокорин.
- Игроки знакомы по «Спартаку».
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: «Бомбардир»