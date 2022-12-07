Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Я сажусь только на лицо». Кокорин и Мирзов устроили перепалку в социальной сети

«Я сажусь только на лицо». Кокорин и Мирзов устроили перепалку в социальной сети

7 декабря 2022, 23:09
20

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высмеял фото форварда «Химок» Резиуана Мирзова с Мальдив. Футболист сфотографировался в одежде на фоне океана.

– Единственный тупой, кто так может одеться на Мальдивах, – написал Кокорин.

– Ты прям предсказуемый болван; садись, стульев много как раз, только, я тебя прошу, не разбрасывайся ими, – ответил Мирзов.

– Я сажусь только на лицо, – парировал Кокорин.

  • Игроки знакомы по «Спартаку».

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД 11
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ 9
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Химки Фиорентина Арис Кокорин Александр Мирзов Резиуан
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
inzek
1670444787
переписка малолеток
Ответить
ArReal
1670445449
Взяли половину слов из их переписки выкинули))сразу контекст поменялся вот что значит российская пресса))
Ответить
moskowcity-petrv
1670445596
Кукарекин вообще отупел конкретно,на лицо он садится, такую хрень несёт.смайлы тоже непонятные
Ответить
DOCTOR PENALTY
1670448259
Эх, Спартак, Спартак! Кого же ты подписывал?... Не стыдно?... Слов нет, одни слюни...(((
Ответить
_Marqella_
1670457403
ни чего не поняла,ну сидит Мирзов и чего??У него же отпуск
Ответить
nemolod
1670484048
Это все скуки ради!
Ответить
SLADE2019
1670487375
Вот теперь Кокорин, в Москве ходи осторожно. Зря ты про лицо что там пролепетал. А ты, Резван, сильно его не колоти, пожалуйста, как земляка прошу, ему мозги лечить надо
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
13:23
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Во Франции указали на уязвимость Сафонова
12:40
3
ВидеоБатраков последним из игроков «Галатасарая» покидал поле после дерби – он долго благодарил болельщиков
11:47
4
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
11:22
4
У Сафонова в новом сезоне Лиги 1 пропущенных голов вдвое больше, чем сейвов
11:15
Слуцкий собрал идеальный состав ЦСКА из игроков, с которыми работал
11:07
3
Все новости
Все новости
ФотоВоспитанник «Спартака» со 113 матчами в РПЛ уехал играть в Томск
12:57
1
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: 5 сентября 2026
12:50
1
Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА
12:32
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?»
12:24
1
Детский тренер Данилова – о зарплате в спортшколе: «Не будем смешить страну»
11:58
Где смотреть матч «Балтика» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:52
1
Где смотреть матч «Динамо» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:50
Где смотреть матч «Динамо Мх» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:48
Где смотреть матч «Оренбург» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:46
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию
11:36
1
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
11:22
4
Слуцкий собрал идеальный состав ЦСКА из игроков, с которыми работал
11:07
3
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
10:45
5
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
10:08
2
Артига объяснил интерес «Рубина» к нападающему ЦСКА
09:48
1
Прогноз Григоряна на матч «Зенит» – ЦСКА
08:59
3
Бубнов определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
08:16
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Вчера, 23:45
1
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
Вчера, 23:35
6
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
Вчера, 22:50
1
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
Вчера, 22:28
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
Вчера, 21:50
4
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 21:42
4
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
Вчера, 21:39
9
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
Вчера, 21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
Вчера, 21:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+