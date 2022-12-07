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    «Я сажусь только на лицо». Кокорин и Мирзов устроили перепалку в социальной сети

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высмеял фото форварда «Химок» Резиуана Мирзова с Мальдив. Футболист сфотографировался в одежде на фоне океана.

    – Единственный тупой, кто так может одеться на Мальдивах, – написал Кокорин.

    – Ты прям предсказуемый болван; садись, стульев много как раз, только, я тебя прошу, не разбрасывайся ими, – ответил Мирзов.

    – Я сажусь только на лицо, – парировал Кокорин.

    • Игроки знакомы по «Спартаку».

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2022 23:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +677

      borusse 1 минуту назад

      Действительно, ещё бы свой каракуль одел и галстук ))

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      Рейтинг: +23708

      DOCTOR PENALTY 58 минут назад

      Эх, Спартак, Спартак! Кого же ты подписывал?... Не стыдно?... Слов нет, одни слюни...(((

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      Рейтинг: +1418

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Кукарекин вообще отупел конкретно,на лицо он садится, такую хрень несёт.смайлы тоже непонятные

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      Рейтинг: +5478

      AtticusFinch 1 час назад

      Взяли половину слов из их переписки выкинули))сразу контекст поменялся
      вот что значит российская пресса))

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      Рейтинг: +112

      Клаус > AtticusFinch 23 минуты назад

      Юморят парни))

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      Рейтинг: +1135

      inzek 1 час назад

      переписка малолеток

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      Рейтинг: +20101

      Persona_non_Grata > inzek 4 минуты назад

      Если учесть сколько им лет (((

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