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    Рамуш рассказал о диалоге с Роналду

    Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш поделился эмоциями после хет-трика в ворота Швейцарии (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

    «Не мне решать, выйду ли я в старте в четвертьфинале. Мне нужно работать с максимальной самоотдачей – и тогда будет видно.

    Роналду поговорил со мной, как говорит со всеми остальными. Он наш капитан и всегда старается помочь. Все прошло очень хорошо», – сказал Рамуш.

    • Рамуш заменил Роналду в стартовом составе.
    • Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
    • Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

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    Источник: Record

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