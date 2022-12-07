Рамуш рассказал о диалоге с Роналду

Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш поделился эмоциями после хет-трика в ворота Швейцарии (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Не мне решать, выйду ли я в старте в четвертьфинале. Мне нужно работать с максимальной самоотдачей – и тогда будет видно.

Роналду поговорил со мной, как говорит со всеми остальными. Он наш капитан и всегда старается помочь. Все прошло очень хорошо», – сказал Рамуш.

Рамуш заменил Роналду в стартовом составе.

Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.

Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

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