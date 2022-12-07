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    Рамуш забил 3 гола за 74 минуты в плей-офф ЧМ, Роналду – 0 за 534 минуты

    Сборная Португалии разгромила Швейцарию (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

    Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш, появившийся в стартовом составе вместо Криштиану Роналду, забил три гола за 74 минуты. Это первый матч 21-летнего игрока в плей-офф на чемпионатах мира.

    Нападающий Криштиану Роналду, появившийся на замену на 74-й минуте, суммарно провел 534 минуты в плей-офф ЧМ и ни разу не забил.

    • Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
    • Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

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    Гонсалу Рамуш: новости об игроке на ЧМ-2022

    Криштиану Роналду: новости об игроке на ЧМ-2022

    Новости сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23693

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Хамское дилетантское сравнеие.

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