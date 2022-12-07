Португалия впервые с 2006 года вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная Португалии разгромила Швейцарию (6:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Португальцы вышли в 1/4 финала чемпионата мира впервые с 2006 года. На турнире в Германии команда заняла четвертое место.

Португалия сыграет в четвертьфинале с Марокко.

Матч состоится 10 декабря.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Новости сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022

Результаты сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022

Статистика игроков на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира