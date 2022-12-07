Португалия впервые с 2006 года вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная Португалии разгромила Швейцарию (6:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.
Португальцы вышли в 1/4 финала чемпионата мира впервые с 2006 года. На турнире в Германии команда заняла четвертое место.
- Португалия сыграет в четвертьфинале с Марокко.
- Матч состоится 10 декабря.
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Новости сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022
Результаты сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022
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Источник: «Бомбардир»