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    Португалия впервые с 2006 года вышла в 1/4 финала чемпионата мира

    Сборная Португалии разгромила Швейцарию (6:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

    Португальцы вышли в 1/4 финала чемпионата мира впервые с 2006 года. На турнире в Германии команда заняла четвертое место.

    • Португалия сыграет в четвертьфинале с Марокко.
    • Матч состоится 10 декабря.

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    Новости сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022

    Статистика игроков на ЧМ-2022

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    Источник: «Бомбардир»

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