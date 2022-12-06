Вратарь Испании Симон: «Мы 120 минут играли лучше Марокко, но теперь едем домой»

Вратарь сборной Испании Унаи Симон прокомментировал поражение от Марокко по пенальти на ЧМ-2022.

«Мы 120 минут были лучше соперника, но сейчас это не имеет значения, потому что мы не забили.

В серии пенальти соперник был лучше и обеспечил себе место в четвертьфинале.

Мы все время видим сюрпризы на ЧМ-2022. Нам не удалось избежать этой участи, мы не ожидали вылета от Марокко. Но это произошло, и мы едем домой», – сказал Симон.

Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.

На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.

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