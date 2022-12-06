Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Вратарь Испании Симон: «Мы 120 минут играли лучше Марокко, но теперь едем домой»

    Вратарь сборной Испании Унаи Симон прокомментировал поражение от Марокко по пенальти на ЧМ-2022.

    «Мы 120 минут были лучше соперника, но сейчас это не имеет значения, потому что мы не забили.

    В серии пенальти соперник был лучше и обеспечил себе место в четвертьфинале.

    Мы все время видим сюрпризы на ЧМ-2022. Нам не удалось избежать этой участи, мы не ожидали вылета от Марокко. Но это произошло, и мы едем домой», – сказал Симон.

    • Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.
    • На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Унаи Симон: новости об игроке на ЧМ-2022

    Новости сборной Испании на ЧМ-2022

    Результаты сборной Испании на ЧМ-2022

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Павлюченко: «Я просто в шоке! Думал, что Испания отгрузит Марокко три мяча и пройдет дальше»
    «Футбольный боженька наказывает тех, кто неправильно себя ведет». Канчельскис – о вылете Испании с ЧМ-2022 4
    «Я дал игрокам задание – исполнить 1000 пенальти на тренировках». Энрике – за день до матча с Марокко 1
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12163

      DeStar 56 минут назад

      Да за 90 минут вы создали меньше марокканцев
      Они из своих 10 минут владения мячом даже в ворота попали больше вашего владения мячом минут 80

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Slavan52 59 минут назад

      У заднеприводных нежданчики.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11