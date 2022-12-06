Агент Барбоза раскритиковал Роналду за поведение на ЧМ-2022

Футбольный агент Паулу Барбоза считает некорректным поведение капитана сборной Португалии Криштиану Роналду во время чемпионата мира.

«Меня совсем не удивили сообщения в СМИ о том, что Роналду недоволен, когда его меняют по ходу матчей на чемпионате мира в Катаре.

Это его стиль, его натура. У него уже возникали проблемы в «Ювентусе» из-за того, что он не всегда играл. А в «МЮ» это и вовсе вылилось в конфликт, скандал и уход из клуба. Так что тут ничего нового...

Считаю, Криштиану ведет себя не совсем корректно по отношению к партнерам по сборной. И к тренеру.

Потом Фернанду Сантуш, правда, сказал, что Роналду был прежде всего недоволен игроком сборной Кореи, который его торопил. Но, думаю, дело не в этом. Криштиану прежде всего был недоволен ситуацией. Он очень хотел забить, чтобы побить рекорд Эйсебио [по голам на ЧМ среди португальцев].

Что поделать... Раз Криштиану в сборной, все делают вид, что ничего страшного не случилось. Так бывало и прежде. Помните, он бросал капитанскую повязку, уходя с поля?

Понимаете, Роналду уже не влияет так сильно на игру команды, как раньше. Однако его амбиции никуда не делись. Что ж, посмотрим, как он и вся сборная сыграют против Швейцарии.

Для меня в этой паре фаворита нет. 50 на 50. Все может решить один нюанс, один эпизод. Я вам уже говорил, что нам надо резко прибавить, чтобы дойти хотя бы до четвертьфинала.

Криштиану на групповом этапе не особо убедил. Но тут есть и объективная причина. Он не проходил предсезонку, много матчей пропустил в «МЮ». Поэтому и не в форме, не в порядке.

Об этом все знают, все всe понимают, но почему-то никто не хочет открыто говорить о проблеме», – сказал Барбоза.

37-летний Роналду забил 1 гол на ЧМ-2022 – в ворота Ганы с пенальти.

Он отличился 8 раз в финальных турнирах ЧМ, Эйсебио – 9.

Португалия сыграет с Швейцарией сегодня в 22:00 мск.

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