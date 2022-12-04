Роналду недоволен своими заменами во время ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду недоволен тренерским штабом, который меняет игрока в каждом матче чемпионата мира-2022. Об этом пишут в Португалии.

Команду тренирует Фернанду Сантуш, Роналду недоволен им из-за замен.

37-летнего игрока заменили во всех матчах группового этапа.

В 1/8 финала Португалия сыграет со Швейцарией.

У Роналду 5 «Золотых мячей».

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