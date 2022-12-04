Роналду недоволен своими заменами во время ЧМ-2022

Начинается нытье, Месси обогнал Рона,а он ищет причину, меньше беги за мячом,как это делает Месси,вот смотрю на Месси,он ходит по полю и не бегает и не потеет, ждёт удобное варианты и забивает.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду недоволен тренерским штабом, который меняет игрока в каждом матче чемпионата мира-2022. Об этом пишут в Португалии.
Команду тренирует Фернанду Сантуш, Роналду недоволен им из-за замен.
- 37-летнего игрока заменили во всех матчах группового этапа.
- В 1/8 финала Португалия сыграет со Швейцарией.
- У Роналду 5 «Золотых мячей».
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