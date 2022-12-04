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    Роналду недоволен своими заменами во время ЧМ-2022

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду недоволен тренерским штабом, который меняет игрока в каждом матче чемпионата мира-2022. Об этом пишут в Португалии.

    Команду тренирует Фернанду Сантуш, Роналду недоволен им из-за замен.

    • 37-летнего игрока заменили во всех матчах группового этапа.
    • В 1/8 финала Португалия сыграет со Швейцарией.
    • У Роналду 5 «Золотых мячей».

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    Источник: Correio da Manhã

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1195

      САНЁК17 1 час назад

      Начинается нытье, Месси обогнал Рона,а он ищет причину, меньше беги за мячом,как это делает Месси,вот смотрю на Месси,он ходит по полю и не бегает и не потеет, ждёт удобное варианты и забивает.

      0
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      Рейтинг: +312

      TANNER > САНЁК17 26 минут назад

      Криш хочет побольше получать мяч, потанцевать пофинтить и отдать пас назад, А так у него целых 25-30 минут танцев забирают

      0
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      Рейтинг: +6482

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Очередной вброс. Все что угодно, так как писать не о чем. Не так покакал, не так мяча коснулся, не так пивас открыл.

      0
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      Рейтинг: +38

      Риш 2 часа назад

      Нытик ху.. в

      2
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      Рейтинг: +111

      Not angry fan 2 часа назад

      Ничего нового, всё, как обычно. Это мы уже слышали неоднократно. Имена тренеров меняются, а мизансцена всё та же...

      1
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      Рейтинг: +39170

      Project Бабангида 2 часа назад

      где то на Кипре хихикнула рыжая морда

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