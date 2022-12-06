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    «Ускользаю от соперников. Ну и нырять люблю в бассейне». Соболев – о сравнениях с дельфином

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил, задевают ли его сравнения с дельфином.

    – Вас часто сравнивают с дельфином. Это потому, что вы ускользаете от соперников?

    – Да, да, именно так, ускользаю от соперников. Ну и нырять люблю очень сильно, в бассейне (смеется).

    На самом деле я уже говорил: называйте хоть динозавром, хоть птицей, кем угодно. Я не обращаю на это внимания.

    • Форвард забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.
    • Футболист «Спартака» регулярно вызывается в сборную России.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1549

      Эном айс 1 час назад

      "Надо как в Турции.."

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      E5 1 час назад

      – Вас часто сравнивают с дельфином. Это потому, что вы ускользаете от соперников?

      – Да, да, именно так, ускользаю от соперников. Ну и нырять люблю очень сильно, в бассейне и выныривать из-за спины очень люблю (смеется).

      1
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      Рейтинг: +1338

      Красногвардейчик 1 час назад

      Да....врёшь ты Саша, задевают тебя эти сравнения, просто ты пытаешься показать что нет))

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      Рейтинг: +1338

      Красногвардейчик 1 час назад

      Открывашка далеко не бассейн)))

      0
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