«Ускользаю от соперников. Ну и нырять люблю в бассейне». Соболев – о сравнениях с дельфином

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил, задевают ли его сравнения с дельфином.
– Вас часто сравнивают с дельфином. Это потому, что вы ускользаете от соперников?
– Да, да, именно так, ускользаю от соперников. Ну и нырять люблю очень сильно, в бассейне (смеется).
На самом деле я уже говорил: называйте хоть динозавром, хоть птицей, кем угодно. Я не обращаю на это внимания.
- Форвард забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.
- Футболист «Спартака» регулярно вызывается в сборную России.
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Источник: ютуб-канал сборной России