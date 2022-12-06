Алвес вышел на второе место по числу матчей за сборную Бразилии

Бразилия разгромила Южную Корею со счетом 4:1 в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Во втором тайме на замену вышел правый защитник «Пумаса» Дани Алвес.

Для 39-летнего футболиста это 126-й матч за национальную команду.

Алвес вышел на второе место в истории бразильской сборной по числу проведенных игр, опередив Роберто Карлоса (125).

Рекордсменом остается Кафу, в активе которого 142 матча за Бразилию.

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