Алвес вышел на второе место по числу матчей за сборную Бразилии

Бразилия разгромила Южную Корею со счетом 4:1 в матче 1/8 финала ЧМ-2022.
Во втором тайме на замену вышел правый защитник «Пумаса» Дани Алвес.
Для 39-летнего футболиста это 126-й матч за национальную команду.
Алвес вышел на второе место в истории бразильской сборной по числу проведенных игр, опередив Роберто Карлоса (125).
Рекордсменом остается Кафу, в активе которого 142 матча за Бразилию.
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Источник: «Бомбардир»