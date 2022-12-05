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    Сборная России отреагировала на поражение Японии от Хорватии в 1/8 финала ЧМ-2022

    Пресс-служба сборной России опубликовала пост, посвященный результату матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Японией и Хорватией.

    • Основное время завершилось ничьей 1:1.
    • В серии пенальти хорваты победили со счетом 3:1.

    «Я знаю, что ты чувствуешь, бро», – говорится в публикации российской сборной с прикрепленным известным мемом.

    На ЧМ-2018 Россия также вылетела от Хорватии, проиграв по пенальти, но на стадии 1/4 финала.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    05.12.2022 23:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4144

      mutabor0992 1 час назад

      Хорваты-СУПЕР!Япошки -средне.А эти ущербные куда лезут?Пиарятся.Ну прямо как Пузова.Чмыри!

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