Сборная России отреагировала на поражение Японии от Хорватии в 1/8 финала ЧМ-2022

Пресс-служба сборной России опубликовала пост, посвященный результату матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Японией и Хорватией.

Основное время завершилось ничьей 1:1.

В серии пенальти хорваты победили со счетом 3:1.

«Я знаю, что ты чувствуешь, бро», – говорится в публикации российской сборной с прикрепленным известным мемом.

На ЧМ-2018 Россия также вылетела от Хорватии, проиграв по пенальти, но на стадии 1/4 финала.

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